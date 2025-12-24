¿Qué hacen los ciberatacantes en Navidad y Año Nuevo?

El aumento de compras online y la baja en recursos de seguridad abren una ventana para los cibercriminales en fiestas.

Redacción T21 / 24.12.2025 / 10:02 am

Compras online en aumento, equipos de IT con personal reducido y sistemas casi en piloto automático, ESET advierte que las fiestas son el momento ideal para los ciberdelincuentes y comparte casos reales de ataques y consejos para estar protegidos durante los festejos.

La época navideña es muy esperada por la gran mayoría de las personas debido a las reuniones familiares, rica comida, regalos y por qué no, hasta algún viaje para brindar en algún lugar exótico. Pero no es solo eso, la llegada de Navidad y Fin de Año también implica grandes picos de compras online para abastecer los árboles navideños, equipos de IT con personal reducido, muchas personas de vacaciones y sistemas que funcionan casi en “piloto automático”. ESET, compañía de detección proactiva de amenazas, destaca que estos factores, que invitan a relajarse y disfrutar de las Fiestas, son los mismos que abren una ventana ideal para el cibercrimen.

Navidad y Año Nuevo son fechas muy tentadoras para el cibercrimen: así lo demuestran diversos informes de la industria, que destacan el incremento de ataques de phishing y ransomware durante ese periodo. Un informe del 2021 marcó un aumento del 30% en intentos de ataques de ransomware a organizaciones en la temporada navideña, en cada año, entre 2018 y 2020. Ese aumento asciende a 70% si se comparan noviembre y diciembre, contra enero y febrero.

Esto, según ESET, se confirma con lo aportado por otro estudio realizado en 2025, que destaca que la mayoría de los ataques de ransomware “continúan ocurriendo durante días festivos y fines de semana”. En concreto, aporta que el 52% de los ataques de ransomware tuvieron lugar durante un fin de semana o un día festivo. Lo que coincide cuando las empresas reducen sus equipos al mínimo y su consecuencia es clara, si las organizaciones operan con menos recursos de ciberseguridad, los ataques de ransomware tardan más tiempo en evaluarse y remediarse.

En este contexto, ESET comparte algunos casos reales de ataques en Navidad y Año Nuevo:

Si bien los atacantes pudieron entrar al sistema debido a que un servidor no tenía activado el segundo factor de autenticación y lograron acceder a información sensible, indicaron que su objetivo no era ponerla a la venta: “Accedimos por una credencial filtrada conseguida de una página de pruebas del Gobierno e ingresamos con el mismo login de pruebas al back de argentina.gob.ar”, comentaron al respecto al sitio Dark News.

Clínica Tribal Menominee: Durante la Navidad de 2024, la Clínica Tribal Menominee de Wisconsin (Estados Unidos) sufrió un ciberataque que interrumpió sus sistemas y hasta el servicio de atención telefónica. La entidad de salud se refirió al incidente mediante sus redes sociales: “La Clínica no tiene constancia de ninguna evidencia de que los datos de pacientes o empleados se hayan visto comprometidos como resultado del ataque”. El responsable de este ataque fue el grupo INC, que surgió en 2023 y que también atacó a otras instituciones de la industria de la salud, como el Hospital Regional Taylor, en Georgia. Hospital Anna Jaques: La Navidad del 2023 fue el momento elegido por el grupo de ransomware Money Message para atacar al Hospital Anna Jaques, de los Estados Unidos. Según los ciberatacantes, obtuvieron 600 GB de información, entre los que se destacaban detalles demográficos, datos financieros, seguros médicos y de salud, y números de seguro social, entre otros. Desde la institución informaron que los datos personales de más de 315.000 personas se vieron potencialmente comprometidos. Y recomendaron a los pacientes revisar sus cuentas financieras, con el objetivo de identificar cualquier actividad fraudulenta. Travelex: La víspera del 2020 afectó a Travelex, empresa especializada en servicios de cambio de divisas para viajes. Justo antes de Año Nuevo, un ataque a cargo del ransomware Sodinokibi cifró la red de la empresa, eliminó archivos de backup y copió más de 5 GB de información. Lograron el ataque través de una vulnerabilidad en la VPN de la empresa. Una vez dentro del sistema, los ciberatacantes se toparon con los datos de las tarjetas de crédito de los clientes de la compañía. Pero el daño fue más profundo, ya que este incidente provocó que Travelex tuviera que cerrar sus 1.500 sucursales distribuidas en todo el mundo. Tribune Publishing: A finales de 2018 tuvo lugar un ataque de ransomware que afectó a una de las imprentas más importantes de Estados Unidos. Se trata del Tribune Publishing, que entre los periódicos y revistas que imprime, se encuentran por ejemplo Wall Street Journal, Los Angeles Times, Chicago Tribune y el New York Times. Según informó una portavoz de la organización, el malware dañó los sistemas de back-office que se usan para publicar y producir los periódicos, pero que los datos personales de los suscriptores, anunciantes, lectores en línea y clientes no se vieron vulnerados.

Ante este panorama, ESET destaca que es muy importante que tanto usuarios individuales como empresas sepan qué medidas preventivas pueden tomar para no sumarse al listado de víctimas de ciberataques en épocas navideñas.

Los 5 consejos de seguridad claves para usuarios individuales, son:

Desconfiar de ofertas extraordinarias: uno de los principales señuelos en Navidad son los descuentos imposibles o las ofertas de tiempo limitado. Es importante tener en cuenta que, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente se trate de una estafa.

uno de los principales señuelos en Navidad son los descuentos imposibles o las ofertas de tiempo limitado. Es importante tener en cuenta que, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente se trate de una estafa. Chequear el sitio de compra: es muy común que los cibercriminales creen sitios falsos para robar dinero o datos de sus víctimas. Es importante chequear la URL, verificar si cuenta con el protocolo HTTPS, y leer las opiniones de otros usuarios en línea.

es muy común que los cibercriminales creen sitios falsos para robar dinero o datos de sus víctimas. Es importante chequear la URL, verificar si cuenta con el protocolo HTTPS, y leer las opiniones de otros usuarios en línea. Activar el doble factor de autenticación (2FA): esta medida es una barrera clave para proteger cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios online. Si un ciberatacante roba una contraseña mediante un ataque de phishing, el doble factor evitará el acceso no autorizado.

esta medida es una barrera clave para proteger cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios online. Si un ciberatacante roba una contraseña mediante un ataque de phishing, el doble factor evitará el acceso no autorizado. Actualizar el software: es clave mantener los dispositivos actualizados con los últimos parches de seguridad. Muchos ataques explotan las vulnerabilidades ya conocidas para luego ejecutar actividades maliciosas.

es clave mantener los dispositivos actualizados con los últimos parches de seguridad. Muchos ataques explotan las vulnerabilidades ya conocidas para luego ejecutar actividades maliciosas. Evitar redes Wi-Fi públicas: si se necesita realizar una compra online, y se está en un lugar público como un shopping, bar o aeropuerto, es importante saber que este tipo de redes pueden ser interceptadas por ciberatacantes. La solución es usar una VPNo esperar a tener una conexión segura.

Los 5 consejos para empresas y organizaciones, son: