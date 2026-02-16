HONOR Magic8 Lite: Batería gigante, resistencia récord

8300mAh Silicon-Carbon, IP69K y récord Guinness: autonomía y durabilidad con IA, carga 66W y 108MP.

Redacción T21 / 16.02.2026 / 12:47 pm

La autonomía se ha convertido en uno de los factores clave al momento de elegir un smartphone. Actualmente, muchos usuarios buscan equipos capaces de acompañarlos durante largas jornadas de trabajo sin depender constantemente del cargador. Pensando en esta necesidad, HONOR, marca líder en dispositivos y ecosistemas basados en IA, presentó en el Perú el HONOR Magic8 Lite, un smartphone que destaca por su poderosa batería diseñada para durar días sin agotarse.

El HONOR Magic8 Lite sobresale además por su resistencia extrema, al convertirse en el primer smartphone en obtener un Récord Guinness tras sobrevivir a una caída desde 6,133 metros de altura. Además, cuenta con certificación IP69K, un estándar de resistencia al agua de nivel industrial que garantiza protección no solo ante la inmersión en agua, sino también frente a chorros de agua a muy alta presión y temperatura.

Un factor diferencial del HONOR Magic8 Lite es su batería Silicon-Carbon de 8,300mAh, las más grandes de su categoría en el país. Pese a su gran capacidad, el dispositivo mantiene un diseño delgado y ligero, pensado para la movilidad diaria, permitiendo a los usuarios trabajar, entretenerse y mantenerse conectados durante varios días con una mínima dependencia del cargador.

Además, la tecnología Silicon-Carbon ofrece una mayor eficiencia frente a las baterías de litio tradicionales e incorpora un algoritmo antienvejecimiento que prolonga su rendimiento en el tiempo. Gracias a ello, el dispositivo está diseñado para conservar al menos el 80% de su capacidad original incluso tras hasta 6 años de uso, extendiendo significativamente la vida útil del equipo.

A esto se suma la compatibilidad con HONOR SuperCharge de 66W, que permite recuperar energía en pocos minutos, y la carga reversible alámbrica de 7.5W, con la que el smartphone puede funcionar como una power bank, ideal para recargar audífonos, relojes inteligentes u otros dispositivos en situaciones cotidianas o de emergencia.

Impulsado por la plataforma Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, el HONOR Magic8 Lite ofrece un equilibrio óptimo entre potencia y eficiencia energética. Gracias a la tecnología RAM Turbo, el dispositivo amplía su memoria hasta 16GB (8GB físicos + 8GB virtuales), asegurando fluidez en multitarea sin comprometer la autonomía.

El equipo cuenta con 512GB de almacenamiento interno, ideales para guardar fotos, videos y otros contenidos de gran tamaño sin preocuparse por el espacio. Asimismo, opera con MagicOS 9.0, basado en Android 15, integrando herramientas inteligentes que optimizan el uso de recursos y la productividad diaria, como Magic Portal y HONOR Notas, con funciones de transcripción y traducción en tiempo real.

En el apartado fotográfico, el equipo destaca por su cámara principal Ultra-Sensing de 108 MP, con apertura f/1.75, doble estabilización OIS + EIS y certificación CIPA 5.0, lo que permite capturar fotos y videos más estables y nítidos incluso en condiciones de movimiento o baja iluminación. Asimismo, incorpora herramientas de IA, como borrador inteligente, recorte y expansión de imágenes, que potencian la experiencia creativa del usuario.

El HONOR Magic8 Lite ya está disponible en Perú en colores Verde Esmeralda, Dorado Amanecer y Negro Medianoche. Los usuarios pueden adquirir el dispositivo en las 16 Tiendas HONOR a nivel nacional, principales operadores, tiendas por departamento, supermercados en la nueva HONOR Store Online.