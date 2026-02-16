Peajes sin efectivo: Yape acelera la ruta al Sur

Pago con QR en P.O.S en Chilca, Ica y Jahuay reduce efectivo y agiliza peajes en temporada veraniega.

Redacción T21 / 16.02.2026 / 1:11 pm

La funcionalidad de Pago con QR en P.O.S permite agilizar el pago en los peajes durante la época veraniega.

Durante la temporada de verano, el tránsito vehicular en la Panamericana Sur se incrementa significativamente, especialmente los fines de semana. En ese sentido, Yape (www.yape.com.pe) tiene habilitado el pago con Yape en los peajes de Chilca, Ica y Jahuay, a través a su funcionalidad Pago con QR en P.O.S., para facilitar el pago de peajes hacia el Sur.

“Actualmente el 60% de los pagos en peajes son con efectivo. Por eso, desde Yape buscamos incentivar los pagos digitales en estas operaciones y seguir contribuyendo en la disminución del uso de efectivo para transacciones cotidianas en nuestro país”, acotó Juliana Tamayo, Gerente de Estrategia Comercial de Pagos de Yape.

Conoce el paso a paso para pagar tu peaje con Yape:

Ingresa a Yape y elige “Escanear QR”. Escanea el QR de Yape que generó el personal del peaje en el P.O.S. Verifica el monto, dale a yapear y ¡listo!

Tamayo agregó que Yape también tiene habilitado el pago con código QR en P.O.S en otros peajes del país como Uchumayo y Matarani en Arequipa, y buscan ampliar esta funcionalidad en cinco peajes adicionales, desde Trujillo hasta Sullana, durante este año.