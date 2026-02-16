Nosotros      Publicidad
Nosotros
Publicidad

Peajes sin efectivo: Yape acelera la ruta al Sur

Pago con QR en P.O.S en Chilca, Ica y Jahuay reduce efectivo y agiliza peajes en temporada veraniega.

Redacción T21 / 16.02.2026 / 1:11 pm

Peajes sin efectivo: Yape acelera la ruta al Sur

  • La funcionalidad de Pago con QR en P.O.S permite agilizar el pago en los peajes durante la época veraniega. 

Durante la temporada de verano, el tránsito vehicular en la Panamericana Sur se incrementa significativamente, especialmente los fines de semana. En ese sentido, Yape (www.yape.com.pe) tiene habilitado el pago con Yape en los peajes de Chilca, Ica y Jahuay, a través a su funcionalidad Pago con QR en P.O.S., para facilitar el pago de peajes hacia el Sur.

“Actualmente el 60% de los pagos en peajes son con efectivo. Por eso, desde Yape buscamos incentivar los pagos digitales en estas operaciones y seguir contribuyendo en la disminución del uso de efectivo para transacciones cotidianas en nuestro país”, acotó Juliana Tamayo, Gerente de Estrategia Comercial de Pagos de Yape.

Conoce el paso a paso para pagar tu peaje con Yape:

  1. Ingresa a Yape y elige “Escanear QR”.
  2. Escanea el QR de Yape que generó el personal del peaje en el P.O.S.
  3. Verifica el monto, dale a yapear y ¡listo!

Tamayo agregó que Yape también tiene habilitado el pago con código QR en P.O.S en otros peajes del país como Uchumayo y Matarani en Arequipa, y buscan ampliar esta funcionalidad en cinco peajes adicionales, desde Trujillo hasta Sullana, durante este año.

Compartir noticia
       

T21

Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.

Damos prioridad al contenido exclusivo y anticipado.

Reservar atención online

SERVICIOS

Publicidad para empresas
Coberturas y entrevistas
Análisis de productos y servicios

RESERVAR ATENCIÓN

Noticias de tecnología y negocios
Enlaces Archivo / Condiciones

Estás viendo: “Peajes sin efectivo: Yape acelera la ruta al Sur

Noticias recientes
Tecnología y negocios