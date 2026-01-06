La IA de Samsung lleva el fútbol a todo el hogar

Tecnología conectada transforma cada partido en una experiencia inmersiva.

Redacción T21 / 06.01.2026 / 4:35 pm

Con foco en TVs, soundbars, electrodomésticos conectados y el ecosistema SmartThings, la marca muestra cómo la tecnología amplifica la experiencia deportiva y aporta mayor conveniencia a todos los ambientes del hogar

En América Latina, el fútbol se vive mayoritariamente dentro de casa. Datos globales[1] indican que, mientras cerca de 3,4 millones de personas siguieron partidos deportivos en estadios durante grandes competiciones recientes, más de 1.420 millones de espectadores los vieron simultáneamente por TV en sus hogares, evidenciando que la principal experiencia del deporte ocurre en el entorno doméstico. Este comportamiento impulsa la demanda de pantallas más grandes, audio más inmersivo y soluciones que transformen el hogar en un punto central de convivencia.

El consumo doméstico en escala récord también explica la evolución del comportamiento del aficionado, que ha pasado a combinar diferentes dispositivos durante los partidos. Actualmente, dos de cada tres espectadores utilizan una segunda pantalla para buscar estadísticas, interactuar en redes sociales o seguir comentarios en tiempo real, mientras que el 46%[2] de los usuarios de smartphones utilizan el aparato diariamente mientras ven la TV. El resultado es una experiencia deportiva cada vez más conectada, social y multiplataforma.

Bajo el concepto global de la Inteligencia Artificial como su compañero personal, presentado en la CES 2026, Samsung refuerza su compromiso con América Latina alintegrar tecnología de punta no solo en las pantallas, sino en todo el ecosistema doméstico. La visión de la marca parte del entendimiento de que, en 2026, la experiencia deportiva no se limita a la sala: se extiende por todos los ambientes de la casa, acompañando al consumidor dondequiera que esté.

“En 2025, la IA dejó de ser algo distante o exclusivo y pasó a formar parte de la vida cotidiana. En 2026, la IA debe dar el siguiente paso: volverse más humana,intuitiva y accesible. Es por eso que nuestra visión es clara: la IA como su compañera perfecta. Una compañera que entiende sus hábitos, sus preferencias y su privacidad. Una compañera que potencia el entretenimiento, simplifica la vida diaria y une más a las personas”, afirma HS Jo, CEO y Presidente de Samsung para América Latina.

Esta estrategia se ancla en números concretos del propio ecosistema Samsung. Hoy, más de 400 millones de productos de la marca ya ofrecen experiencias con Inteligencia Artificial en todo el mundo, con soporte para 22 idiomas, lo que refleja la diversidad y madurez digital de los consumidores, incluyendo a América Latina. Solo en 2025, la región registró un crecimiento del 43% en las ventas de electrodomésticos conectados de Samsung.

La experiencia deportiva en la era de la Inteligencia Artificial: el estadio dentro de casa

Si antes la TV era solo una ventana al juego, ahora se consolida como el centro de mando de la experiencia deportiva doméstica. Ante este escenario, Samsung apuesta por un robusto portafolio de TVs y soundbars equipados con IA, capaces de ofrecer imágenes más realistas, sonido inmersivo y experiencias personalizadas, transformando la sala de estar en un verdadero punto de encuentro para los aficionados.

Con recursos como Vision AI, pantallas de última generación e integración inteligente entre dispositivos, los televisores Samsung evolucionan de simples pantallas a compañeros de entretenimiento, capaces de entender hábitos, adaptar configuraciones automáticamente y ofrecer experiencias más intuitivas antes, durante y después de los partidos. Además, a través del ecosistema SmartThings, la marca conecta TVs, soundbars, smartphones, tablets y electrodomésticos para crear una jornada fluida e integrada.

En este ecosistema, los electrodomésticos dejan de cumplir solo funciones operativas y pasan a actuar como facilitadores de la experiencia en el hogar. Los refrigeradores inteligentes sugieren ideas de recetas basadas en los ingredientes disponibles para recibir invitados; las lavadoras y secadoras optimizan los ciclos automáticamente para tener uniformes y ropa listos con menos esfuerzo, mientras que los sistemas de climatización ajustan el ambiente de forma inteligente según el movimiento en la casa. La propuesta es simple: reducir las tareas del día a día para que el consumidor pueda dedicar más tiempo a la socialización y al entretenimiento.

En la práctica, la tecnología entra en la cancha en toda la casa con:

El aire acondicionado que ajusta automáticamente la temperatura ideal para recibir invitados;

La iluminación que crea escenarios integrados al momento del partido;

Refrigeradores, lavadoras y otros electrodomésticos conectados que ayudan a optimizar la rutina antes, durante y después del juego, permitiendo que el consumidor se enfoque únicamente en la experiencia y la socialización.

“Nuestra misión para 2026 es simple, pero poderosa: crear una IA que realmente entienda a las personas y brinde experiencias significativas a través de cadadispositivo Samsung. Samsung está lista para redefinir cómo los aficionados viven los deportes y cómo las familias viven el día a día. Queremos que cada aficionado en América Latina sienta el rugido de la multitud, no solo que lo escuche”, concluye el CEO.

Con un portafolio anclado en datos concretos de comportamiento y adopción tecnológica, Samsung reafirma su misión de poner la Inteligencia Artificial al servicio delas personas, expandiendo el concepto de pantallas a toda la casa y transformando los grandes partidos deportivos en experiencias más inmersivas, conectadas y alineadas con el estilo de vida del consumidor latinoamericano.

[1] Official data from the organizers of the FIFA World Cup

[2] Statista study