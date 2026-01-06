ROG Flow Z13-KJP: Jugar y crear sin límites

Gaming portátil y creación con IA inspirados en Ludens.

06.01.2026

La tablet gamer ROG Flow Z13-KJP refleja el verdadero espíritu del juego y el descubrimiento, personificado en el simbolismo de Ludens.

ASUS Republic of Gamers (ROG) se enorgullece en anunciar una colaboración con el estudio de videojuegos de renombre mundial KOJIMA PRODUCTIONS, así como el lanzamiento de la ROG Flow Z13-KJP junto con una nueva línea de periféricos KJP. ROG y KOJIMA PRODUCTIONS están impulsados por la creación de productos y experiencias diseñadas a la medida de los gamers.

El hardware de gaming de vanguardia se une a una narrativa visionaria

En el corazón de esta colaboración se encuentra "Ludens", la creencia de que los seres humanos no son solo pensadores, sino también jugadores y creadores. Esta unión combina el espíritu del lema de ROG For Those Who Dare (Para los que se atreven) con la visión de KOJIMA PRODUCTIONS From Sapiens to Ludens. Los "Ludens" son aquellos que experimentan, modifican, crean y desafían lo que los juegos —y el hardware de gaming— pueden ser. Al unir el hardware de vanguardia de ROG con la narrativa visionaria de KOJIMA PRODUCTIONS, esta asociación es un tributo a ese espíritu: todo lo que construimos, cada detalle que diseñamos, es para los gamers de todo el mundo: For Ludens Who Dare.

Arte conceptual por Yoji Shinkawa

La Flow Z13-KJP es el resultado de la colaboración entre dos marcas dedicadas a la búsqueda de experiencias increíbles para los jugadores. El símbolo Ludens de KOJIMA PRODUCTIONS es un estandarte que representa a "aquellos que juegan". Diseñada por el legendario artista Yoji Shinkawa, conocido por su estilo artístico único, la Flow Z13-KJP fue creada para capturar el espíritu de este personaje, desde los recortes angulares en el chasis de aluminio fresado mediante CNC, hasta el uso de fibra de carbono y una tipografía audaz.

"Quería crear un dispositivo que perteneciera a Ludens, e integré eso en este diseño de PC", comentó Yoji Shinkawa. "Las piezas y los diseños están inspirados en Ludens y poseen su esencia". La Flow Z13-KJP cuenta con su propia maleta de transporte única, empaque personalizado, adaptador de corriente a medida e incluso un tema exclusivo de Armoury Crate. Cualquier fan de KOJIMA PRODUCTIONS reconocerá instantáneamente la Flow Z13-KJP.

Juega y crea en cualquier lugar con una 2-en-1 ultra portátil

La Flow Z13-KJP está potenciada por el AMD Ryzen™ AI Max+ 395 con gráficos Radeon™ 8060S, combinando 16 núcleos de CPU Zen 5 y 40 unidades de cómputo de GPU RDNA 3.5 en un solo chip para gaming de alta gama y creación de contenido. A diferencia de los sistemas tradicionales, cuenta con una arquitectura de memoria unificada que permite la asignación dinámica de un enorme pozo de 128 GB de RAM, optimizando el rendimiento en tareas creativas y Gaming. Con una NPU con 50 TOPS de potencia, puede ejecutar Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs) localmente para una mayor productividad y seguridad. Su pantalla ROG Nebula Display de 13.4 pulgadas 2.5K con 180Hz y cobertura 100% DCI-P3, junto con un teclado desmontable, la convierten en una 2-en-1 versátil e ideal para visuales cinematográficos.

Familia de periféricos de edición limitada

Esta colaboración ha dado como resultado más que solo la ROG Flow Z13-KJP. El portafolio completo, diseñado en colaboración con Yoji Shinkawa y el equipo de Kojima Productions, incluye algunos periféricos únicos que encajarían perfectamente en la colección de cualquier superfan de KOJIMA PRODUCTIONS:

ROG Delta II-KJP: Audífonos en color blanco vibrante con la firma sonora de ROG.

ROG Keris II Origin-KJP Edition: Mouse ergonómico en colores dorado, gris y blanco.

ROG Scabbard II XXL-KJP: Mousepad premium con el contorno de Ludens.

Todos los accesorios llevan la frase For Ludens Who Dare, ilustrada a mano por el propio Shinkawa.