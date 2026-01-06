Intel 18A inaugura la era del PC con IA

Rendimiento gráfico, eficiencia energética y Edge IA certificada.

Redacción T21 / 06.01.2026 / 4:31 pm

Intel avanza hacia la nueva generación de PC con IA ofreciendo un rendimiento superior en gráficos y duración de batería excepcional; disponibles este mes.

Primera plataforma fabricada con Intel 18A: En el CES 2026, Intel lanzó los procesadores Intel® Core™ Ultra Serie 3, la primera plataforma de computación fabricada con el proceso Intel 18A, el proceso de semiconductores más avanzado jamás desarrollado y fabricado en los Estados Unidos.

La Serie 3 incluye una sólida familia de procesadores móviles que ofrece un rendimiento gráfico y duración de batería excepcionales.

La Serie 3 incluye una sólida familia de procesadores móviles que ofrece un rendimiento gráfico y duración de batería excepcionales. Del PC al Edge: Por primera vez, los procesadores de la Serie 3 han sido probados y certificados para casos de uso embebidos e industriales en el Edge, como robótica, ciudades inteligentes, automatización, sistema de salud y más.

En CES 2026, Intel ha presentado los procesadores Intel® Core™ Ultra Serie 3, la primera plataforma de PC con IA fabricada con la tecnología de proceso Intel 18A, diseñada y producida en Estados Unidos. Potenciando más de 200 diseños de socios a nivel mundial, la Serie 3 será la plataforma de PC con IA de más amplia adopción y disponibilidad global que Intel ha ofrecido jamás.

“Con la Serie 3, estamos totalmente centrados en mejorar la eficiencia energética, añadir más rendimiento de CPU, una GPU más grande y de mayor categoría, más capacidad de computación para IA y la compatibilidad de aplicaciones fiable que ofrece x86.” – Jim Johnson, vicepresidente senior y director general del Grupo de Computación de Cliente de Intel.

La Serie 3 añade una nueva clase de procesadores Intel Core Ultra X9 y X7

Dentro de la gama de procesadores móviles Intel Core Ultra Serie 3, llega una nueva clase de procesadores Intel Core Ultra X9 y X7 equipados con los gráficos integrados Intel® Arc™ de más alto rendimiento. Están diseñados específicamente para usuarios multitarea que gestionan cargas de trabajo avanzadas como gaming, creación y productividad sobre la marcha. Los modelos de gama alta cuentan con hasta 16 núcleos de CPU, 12 núcleos Xe y 50 TOPS de NPU, ofreciendo hasta un 60% más de rendimiento multihilo¹, así como un rendimiento más veloz en juegos con más de un 77% de desempeño² y con hasta 27 horas en duración de batería³.

La familia Intel Core Ultra Serie 3 también incluye procesadores Intel Core, desarrollados intencionadamente para potenciar los sistemas portátiles de uso general. Aprovechando la misma arquitectura fundamental que la Serie 3 de Intel Core Ultra, la gama Intel Core permite diseños de portátiles más eficientes y de mayor rendimiento a precios más asequibles.

La Serie 3 acelera la adopción de IA en robótica, ciudades inteligentes, automatización y el sistema de salud

Por primera vez, junto a sus homólogos para PC, los procesadores Serie 3 para el Edge están certificados para casos de uso embebidos e industriales, incluyendo rangos de temperatura ampliados, rendimiento determinista y fiabilidad 24x7.

La Serie 3 ofrece ventajas competitivas en cargas de trabajo críticas de IA en el Edge con un rendimiento hasta 1,9 veces superior en modelos de lenguaje grandes (LLM)⁴, un rendimiento por vatio y por dólar hasta 2,3 veces mejor en análisis de vídeo de extremo a extremo⁵, y un rendimiento hasta 4,5 veces mayor en modelos de visión, lenguaje y acción (VLA)⁶. La aceleración de IA integrada permite un coste total de propiedad (TCO) superior a través de una solución de sistema en un chip (SoC) único, en comparación con las arquitecturas tradicionales de múltiples chips de CPU y GPU.

Disponibilidad

Las reservas de los primeros portátiles de consumo potenciados por procesadores Intel Core Ultra Serie 3 comenzarán el 6 de enero de 2026. Los sistemas estarán disponibles en todo el mundo a partir del 27 de enero de 2026, con diseños adicionales que llegarán a lo largo de la primera mitad del año.

Los sistemas Edge potenciados por Intel Core Ultra Serie 3 estarán disponibles a partir del segundo trimestre de 2026.