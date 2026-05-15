Kaspersky acelera su negocio B2B con US$ 836 millones

La demanda de ciberseguridad administrada y XDR impulsó el crecimiento regional y consolidó la expansión empresarial de Kaspersky en América Latina.

Redacción T21 / 15.05.2026 / 8:33 am

El resultado fue impulsado por una mayor participación en las ventas de las soluciones estratégicas de la empresa, como servicios administrados de ciberseguridad, inteligencia de amenazas y el lanzamiento de Kaspersky XDR Optimum.

Kaspersky registró un crecimiento de 2%* en América Latina en comparación con el año anterior. La expansión fue impulsada principalmente por una mayor participación de las soluciones estratégicas B2B, que van más allá de la protección de endpoints, que crecieron 8% frente al año anterior. A nivel global, la empresa alcanzó ingresos por USD 836** millones en 2025.

En 2025, el desarrollo comercial de Kaspersky avanzó en un contexto marcado por la evolución constante de las amenazas cibernéticas persistentes. El número promedio diario de archivos maliciosos detectados por la empresa alcanzó el medio millón. Kaspersky continuó ampliando su portafolio de productos de ciberseguridad durante el último año, realizando más de 560 lanzamientos y actualizaciones de productos, garantizando así una protección integral adaptada a las diversas necesidades de sus clientes, tanto individuos como grandes organizaciones internacionales.

Kaspersky continúa consolidando la tendencia de los últimos años, reforzando el éxito de sus negocios B2B: las ventas del portafolio de productos B2B de la compañía en la región mostraron un crecimiento sólido. Por ejemplo, el portafolio de soluciones corporativas lanzado hace dos años, Kaspersky Next***, continúa siendo el principal motor de la empresa y registró un incremento de 42% frente a 2024. En general, las ventas de productos de ciberseguridad de la empresa en América Latina aumentaron 2% interanual. El crecimiento en el segmento Enterprise siguió el promedio general, mientras que el segmento de pequeñas y medianas empresas registró un aumento de 3%, y el mayor destaque fueron las ventas de soluciones estratégicas, con un crecimiento de 8%.

Las empresas de todo el mundo continúan enfrentando escasez de profesionales especializados en seguridad de la información, por lo que el interés en tercerizar tareas de ciberseguridad sigue siendo elevado, algo que se refleja en la alta demanda de servicios administrados de ciberseguridad. En 2025, las ventas de Kaspersky Managed Detection and Response se duplicaron en América Latina y registraron un crecimiento de 114% en comparación con el año anterior.

Por su parte, las ventas de Kaspersky Threat Intelligence crecieron 3% en América Latina, lo que demuestra el interés continuo de las organizaciones latinoamericanas por los servicios de inteligencia de amenazas. El año pasado, esta solución también fue reconocida como líder por Frost & Sullivan.

Los negocios B2C de la empresa se mantuvieron estables en la región durante el año pasado. El área ligeramente afectada fueron las ventas digitales, que registraron una caída de 1%. En contraste, las ventas vía canal crecieron 4% frente a 2024 y los negocios realizados a través del área de Consumer Business Alliances aumentaron 10%.

Además, los negocios B2C alcanzaron otra marca, expandiendo su base global de consumidores a 70 millones de usuarios únicos en 2025 y aumentando en 4% su base de consumidores por suscripción, crecimiento que también se registró en América Latina.

Kaspersky también continuó lanzando sus productos en nuevos mercados, presentando Kaspersky Who Calls en toda América Latina e ingresando a un nuevo segmento con su solución de conectividad para viajeros: Kaspersky eSIM Store.

Kaspersky eSIM Store complementó la línea de productos de consumo de Kaspersky que, en conjunto, cubre todas las necesidades actuales de conectividad y aumenta la libertad digital, garantizando una conexión segura y sin preocupaciones para usuarios de todo el mundo. Las soluciones de consumo de la empresa, reconocidas por la industria, como Kaspersky VPN Secure Connection y Kaspersky Premium, continuaron liderando en rendimiento de alta velocidad y destacada protección contra malware, ganándose la confianza de usuarios en todo el mundo.

Eugene Kaspersky, fundador y CEO de Kaspersky, comentó: “Los resultados de negocio destacan la solidez de nuestra estrategia: seguimos creciendo incluso navegando en escenarios turbulentos. Con un desempeño consistente en todas nuestras áreas prioritarias, sostenemos el crecimiento en varias regiones, como Medio Oriente, Asia-Pacífico y América Latina. Y continuaremos invirtiendo en el desarrollo de talento, productos, tecnología y negocios para aprovechar nuevas oportunidades y acelerar nuestro crecimiento”.

En términos generales, Kaspersky continuó invirtiendo en regiones con un entorno favorable para el desarrollo de negocios y oportunidades de crecimiento futuro. En 2025, la compañía inició un proyecto de expansión en la región, especialmente en Brasil, país que presentó el mayor crecimiento de América Latina. Además de los resultados de ventas descritos anteriormente, la empresa registró un crecimiento de 25% en su equipo regional (nuevas contrataciones), mientras que Brasil alcanzó un crecimiento de 33% en nuevas contrataciones.

Todos los índices de crecimiento están representados eliminando las variaciones de las tasas de cambio internacionales.

* Todos los números globales y de América Latina están presentados en ventas netas en US$, utilizando tasas de cambio constantes (fijas) de 2025 para reflejar tendencias reales de desempeño, sin distorsiones por la volatilidad cambiaria. A tasas reales, el resultado total de la empresa fue de US$ 944,6 millones / +15% interanual.

** Las cifras fueron redondeadas para facilitar la lectura. El resultado total de US$ 835,967 millones refleja las ventas combinadas de las empresas Kaspersky correspondientes a sus negocios de TI, como la venta de productos y servicios de ciberseguridad y TI realizados en 2025.

*** Kaspersky Next incluye dos ofertas principales: Kaspersky Next Optimum (para pequeñas y medianas empresas) y Kaspersky Next Expert (para corporaciones de cualquier tamaño).