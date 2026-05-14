La NASA moderniza misiones espaciales con Red Hat

El JPL adopta OpenShift Virtualization para automatizar operaciones críticas y reforzar la seguridad de futuras misiones de espacio profundo.

Redacción T21 / 14.05.2026 / 6:31 pm

Red Hat, el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto, anunció hoy que el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA ha migrado a Red Hat OpenShift Virtualization para su infraestructura de TI de misión crítica.

El JPL seleccionó Red Hat OpenShift con su capacidad integrada de Red Hat OpenShift Virtualization para dar soporte a un entorno sofisticado de alto rendimiento. Esta plataforma de aplicaciones unificada combina la flexibilidad de la nube híbrida con una potente automatización, proporcionando una vía de alta eficiencia para la gestión de cargas de trabajo de máquinas virtuales (VM), a la vez que sustenta una base de nube híbrida coherente para futuras aplicaciones en contenedores.

Este enfoque utiliza herramientas nativas de la nube, como pipelines para la creación y gestión de máquinas virtuales, con el fin de agilizar las operaciones diarias y fortalecer una base para la innovación futura y las cambiantes demandas de carga de trabajo que conlleva la exploración espacial.

Red Hat OpenShift ofrece capacidades mejoradas de seguridad y cumplimiento de la plataforma. Las máquinas virtuales que se ejecutan en Red Hat OpenShift obtienen las funciones de seguridad de nivel empresarial de la plataforma, incluyendo políticas de red robustas, control de acceso basado en roles (RBAC) y contextos de seguridad automáticos de SELinux. Esta base se ve reforzada por herramientas como el operador de cumplimiento (compliance operator) y Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes, que proporcionan capacidades de seguridad multinivel para la construcción, el tiempo de ejecución y las operaciones del clúster.

“Las organizaciones de hoy se enfrentan a la necesidad de avanzar en sus capacidades digitales al mismo tiempo que maximizan el valor de sus inversiones actuales en aplicaciones. Con Red Hat OpenShift Virtualization, los clientes pueden simplificar la migración y gestión de máquinas virtuales mientras aprovechan la automatización integrada para reducir la complejidad operativa. Red Hat proporciona la flexibilidad, la confianza y la eficiencia operativa necesarias para ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus objetivos de misión en constante evolución”, sostiene Sachin Mullick, director de gestión de productos, Plataformas Híbridas, Red Hat.