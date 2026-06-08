Kaspersky alerta sobre fraudes en transmisiones deportivas

Las páginas falsas de streaming aprovechan la urgencia de ver los partidos para engañar a los usuarios y sustraer información sensible.

Redacción T21 / 08.06.2026 / 10:26 am

Kaspersky alerta que, en periodos de alta atención deportiva, los ciberdelincuentes pueden aprovechar el interés de los aficionados por no perderse ningún instante de los encuentros para dirigirlos a sitios falsos y sustraer sus datos personales y bancarios.

Con el inicio del mayor torneo de fútbol del mundo, la búsqueda de transmisiones gratuitas en línea puede convertirse en una puerta de entrada para nuevas estafas digitales. Kaspersky alerta que, durante eventos deportivos de alta audiencia, los ciberdelincuentes pueden aprovechar la urgencia de los aficionados por ver los partidos en vivo para dirigirlos a páginas falsas que imitan plataformas de streaming y buscan robar datos personales y bancarios.

En este tipo de campañas, los atacantes pueden crear páginas falsas que imitan portales legítimos de transmisión deportiva o supuestas plataformas de streaming autorizadas. Para atraer a los usuarios, suelen recurrir a anuncios patrocinados, publicaciones en redes sociales o mensajes en aplicaciones de mensajería con promesas de acceso gratuito, transmisiones en vivo en alta calidad o enlaces para ver partidos sin suscripción.

Una vez que la víctima accede al enlace, puede ser dirigida a una página que aparenta ser legítima, donde se le solicita registrarse, proporcionar datos personales o ingresar información financiera para habilitar una supuesta prueba gratuita o desbloquear la transmisión. En otros casos, el usuario es inducido a descargar aplicaciones o extensiones que pueden contener software malicioso capaz de recopilar información confidencial del dispositivo.

La advertencia se da en una situación en la cual muchos usuarios no saben identificar enlaces maliciosos: el 35 % de los peruanos no sabe reconocer un sitio web falso, y un 10 % no tiene claro cómo verificar si una página es legítima, incluso cuando ya sospecha de ella, según investigaciones de la compañía.

“Durante este periodo, el rival más peligroso para muchos aficionados no estará en la cancha, sino en internet. Los ciberdelincuentes saben que millones de personas buscarán transmisiones de último momento y aprovechan ese comportamiento para posicionar páginas fraudulentas que imitan servicios legítimos de streaming. En muchos casos, estos sitios están diseñados para recopilar credenciales, datos personales o información financiera, mientras que otros pueden distribuir software malicioso capaz de comprometer el dispositivo de la víctima. Lo que hace especialmente efectivas estas campañas es la combinación entre ingeniería social y una apariencia cada vez más convincente de legitimidad, lo que dificulta que los usuarios identifiquen el engaño antes de entregar su información”, afirma Leandro Cuzzo, analista de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

Para evitar ser víctima de estas estafas, Kaspersky aconseja: