LG lleva su tecnología OLED premium a más usuarios

El nuevo OLED evo C6 incorpora el procesador α11 AI Gen3 y funciones insignia que antes estaban reservadas para los modelos más avanzados.

Redacción T21 / 08.06.2026 / 10:10 am

El procesador α11 AI Gen3, Hyper Radiant Color en modelos de gran formato y rendimiento gamer de primera línea marcan el avance más significativo de la serie C hasta la fecha.

LG Electronics presenta el OLED evo C6, la evolución más ambiciosa de una de sus series más populares. Con innovaciones hasta ahora reservadas a sus modelos insignia, el C6 pone al alcance de todos la tecnología de gama alta. Con 13 años consecutivos de liderazgo global en OLED, LG da con este modelo el paso más significativo en la historia de la serie C.

El procesador α11 AI Gen3: calidad insignia en toda la serie

El avance más destacado del C6 es la incorporación del procesador α (Alpha) 11 AI Gen3, el mismo chip que equipa al Wallpaper TV W6 y al G6, los modelos más avanzados de la línea 2026. Con una Unidad de Procesamiento Neural (NPU) 5,6 veces más potente que la generación anterior, este procesador activa el Dual AI Engine, que refina textura, reduce ruido y preserva el detalle natural de forma simultánea, sin sobreprocesamiento. El resultado es una imagen que se siente auténtica y equilibrada en todo tipo de contenido.

Este salto de procesamiento potencia también la experiencia sonora: AI Picture Pro y AI Sound Pro trabajan en conjunto para perfeccionar la imagen y generar un sonido envolvente virtual de 11.1.2 canales, mientras que Filmmaker Mode, Dolby Vision™ y Dolby Atmos® garantizan precisión cinematográfica en cada reproducción.

En los modelos de mayor formato, 77 y 83 pulgadas, el C6 incorpora además la tecnología Hyper Radiant Color combinada con un panel OLED tándem mejorado, lo que eleva significativamente la luminancia máxima. Esta mejora permite que los Negros Perfectos y el Color Perfecto del OLED se mantengan estables y precisos incluso en salas familiares muy iluminadas, con una fidelidad de contraste excepcional a lo largo del día. Para todos los tamaños, el C6 conserva las fortalezas esenciales del OLED: profundidad, detalle fino y precisión cromática sin concesiones.

Fiel al legado de la serie, el diseño 2026 mantiene la silueta esbelta y ultradelgada que caracteriza a la línea C, permitiendo que el televisor se integre con naturalidad en distintos tipos de interiores, funcionando tanto como pantalla premium como una presencia sutil y estética en la habitación.

Gaming y entretenimiento de alto rendimiento

Los gamers encontrarán en el C6 un aliado a la altura de sus exigencias: soporte para 4K a 165 Hz con VRR, tiempos de respuesta rápidos, NVIDIA G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync Premium y modo Auto Low Latency (ALLM). El C6 cuenta además con la certificación VESA ClearMR 10000 para claridad de movimiento fluida y la certificación VESA DSC para gaming a frecuencias de actualización ultra altas. El LG Gaming Portal suma compatibilidad con el mando Razer Wolverine V3 Bluetooth, primer controlador certificado bajo el programa "Designed for LG Gaming Portal", con tecnología Bluetooth Ultra-Low Latency (BT-ULL) para una respuesta inalámbrica más rápida y precisa.

Con el OLED evo C6, LG demuestra que al llevar el procesador α11 AI Gen3, la tecnología de color y rendimiento gamer de primera línea a la serie más querida de su catálogo, la marca amplía el acceso a lo mejor del OLED sin sacrificar el valor diferencial que ha hecho de la serie C una referencia global. El LG OLED evo C6 estará disponible en los principales canales autorizados de LG Electronics en Perú.