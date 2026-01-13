 OPPO restaura fotos históricas de Lima con IA

La tecnología de OPPO da nueva vida a imágenes históricas de la Plaza Mayor y la avenida José Pardo.

Redacción T21 / 13.01.2026 / 11:38 pm

A través de la tecnología de OPPO, las calles históricas de Lima vuelven a cobrar vida en imágenes restauradas, mostrándonos como a tecnología puede jugar un rol importante en conocer nuestra historia y construir identidad.

Con motivo del 491° aniversario de Lima, OPPO revive dos de los escenarios históricos más emblemáticos de la ciudad mediante imágenes restauradas con inteligencia artificial. Gracias al OPPO Reno14 F, se han recuperado fotografías icónicas de la Plaza Mayor y la avenida José Pardo, devolviéndoles los detalles y la nitidez que el paso del tiempo había deteriorado.

Con el apoyo del Editor AI, las imágenes que habían perdido su esplendor recuperan hoy toda su claridad. La herramienta Potenciador de Nitidez AI, incorporada en el Editor permite mejorar la calidad de la foto y obtener una restauración precisa, convirtiendo fotografías históricas en experiencias visuales vibrantes y accesibles para todos.

El OPPO Reno14 F no solo mejora la calidad de las imágenes, sino que también destaca la importancia de la preservación digital. Según la IFLA/UNESCO, solo el 20% de los materiales históricos en bibliotecas y archivos están digitalizados de manera adecuada, lo que resalta la necesidad de contar con tecnologías que garanticen la conservación y el acceso a este patrimonio visual.

Un dato que quizás no sabías

Desde su origen colonial hasta su desarrollo moderno, la Plaza Mayor de Lima y la avenida José Pardo representan dos momentos distintos de la historia de la ciudad.

La Plaza Mayor de Lima es el corazón histórico de la capital y el lugar donde se fundó la ciudad en 1535. A lo largo de los siglos, ha sido escenario de acontecimientos clave de la historia del Perú, como la proclamación de la Independencia en 1821. Rodeada por edificaciones emblemáticas como el Palacio de Gobierno, la Catedral y el Palacio Municipal, este espacio simboliza el origen político, cultural y social del país.

Por su parte, la avenida José Pardo, ubicada en el distrito de Miraflores, representa la Lima moderna y su proceso de expansión urbana. Diseñada como una importante arteria de la ciudad, hoy concentra actividad comercial, cultural y espacios de encuentro ciudadano. Su dinámica vida urbana la convierte en un punto clave que refleja el desarrollo contemporáneo de la capital y su conexión con nuevas formas de convivencia y movimiento.

En un aniversario tan significativo para Lima, OPPO no solo celebra el presente, sino que también facilita el acceso a una parte fundamental de la memoria colectiva de la ciudad, asegurando que las generaciones futuras puedan disfrutar de la historia visual de Lima con una claridad única.