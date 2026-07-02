SmartThings convierte la sala en estadio conectado

Bespoke AI automatiza cocina, lavado, limpieza, clima e iluminación para que los aficionados se concentren en cada gol.

Redacción T21 / 02.07.2026 / 12:44 pm

La conectividad de los electrodomésticos de la compañía y la tecnología Bespoke AI automatizan las rutinas, permitiendo que los aficionados se concentren en cada gol con cero esfuerzo e inmersión total.

¿Tienes hábitos específicos en los días de partido? Ya sea usar la playera de la suerte, sentarte en el mismo lugar del sofá o preparar snacks especiales, cada aficionado tiene un ritual cuando su equipo favorito salta a la cancha. Pero, ¿alguna vez has pensado en tener toda la casa lista para el partido con solo presionar un botón?

En un año definido por la pasión del fútbol global, Samsung está redefiniendo la experiencia de los aficionados al transformar la sala de estar tradicional en un verdadero Estadio en Casa. A través de la integración fluida del ecosistema SmartThings con las funciones de IA presentes en diferentes productos, la tecnología actúa de forma invisible para garantizar que se respeten los rituales y que la emoción del juego siga siendo tu único enfoque. Al conectar todo el hogar, Samsung proporciona un entorno personalizado donde la gestión doméstica se adapta a tu rutina específica, ofreciendo el máximo confort con cada gol.

Esta estrategia de conectividad se centra en el "Confort Digital" (Digital Comfort), donde el control de la casa está al alcance de tu muñeca o en tu bolsillo, evitando cualquier interrupción en tus momentos de entretenimiento. La visión de Samsung va más allá de la simple automatización, avanzando hacia un "Compañero del Hogar" (Home Companion) que entiende el contexto y anticipa tus necesidades. Al alcanzar un estilo de vida de "Cero Esfuerzo" (Zero Effort), el ecosistema funciona como un equipo perfectamente sincronizado que optimiza las tareas domésticas, permitiendo que tu conexión emocional con el juego sea la gran protagonista.

La rutina del día de partido impulsada por IA

Para crear el ambiente de visualización perfecto, la línea Bespoke AI de Samsung integra funciones especializadas que preparan la casa para cualquier partido:

En la cocina: Las refrigeradoras Bespoke AI, ahora integrados con Google Gemini, monitorean el inventario de alimentos y sugieren recetas con base en los ingredientes disponibles, garantizando que las botanas para el día del juego siempre estén listas.

Las refrigeradoras Bespoke AI, ahora integrados con Google Gemini, monitorean el inventario de alimentos y sugieren recetas con base en los ingredientes disponibles, garantizando que las botanas para el día del juego siempre estén listas. En el cuarto de lavado: La Lavaseca Bespoke AI utiliza la tecnología AI Wash & Dry para identificar los tipos de tela y los niveles de suciedad, ajustando el lavado de forma automática para tener el uniforme de tu equipo siempre limpio, sin que tengas que preocuparte por elegir el ciclo o la cantidad correcta de detergente y suavizante.

La Lavaseca Bespoke AI utiliza la tecnología para identificar los tipos de tela y los niveles de suciedad, ajustando el lavado de forma automática para tener el uniforme de tu equipo siempre limpio, sin que tengas que preocuparte por elegir el ciclo o la cantidad correcta de detergente y suavizante. Por toda la casa: La aspiradora robot Jet Bot Steam (VR90F) se encarga de la preparación previa al juego y de la limpieza posterior de forma independiente, utilizando la función AI Object & Liquid Recognition (Reconocimiento de Objetos y Líquidos por IA) para navegar alrededor de los muebles y de los invitados.

La aspiradora robot Jet Bot Steam se encarga de la preparación previa al juego y de la limpieza posterior de forma independiente, utilizando la función (Reconocimiento de Objetos y Líquidos por IA) para navegar alrededor de los muebles y de los invitados. Control del ambiente: SmartThings permite a los usuarios gestionar el aire acondicionado por medio de WindFree™ AI y la iluminación directamente desde su smartphone o Galaxy Watch, manteniendo la temperatura y el ambiente perfectos durante los 90 minutos del partido.

Para proteger esta experiencia conectada, todo el ecosistema está respaldado por la robusta seguridad de Samsung Knox, que protege los datos y la privacidad de los usuarios en todos los dispositivos. Para más información sobre los electrodomésticos digitales de Samsung, visita el sitio oficial o la Sala de Prensa de Samsung Perú.