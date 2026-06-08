LG transforma la niebla en agua para comunidades vulnerables

LG impulsa soluciones sostenibles que transforman la niebla en agua para mejorar la calidad de vida de comunidades con acceso limitado a recursos hídricos.

Redacción T21 / 08.06.2026 / 10:07 am

Desde la descarbonización hasta proyectos que llevan agua a comunidades vulnerables, la sostenibilidad empresarial avanza hacia acciones más concretas, medibles y conectadas con las necesidades de las personas.

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente recuerda la urgencia de proteger los ecosistemas de los que dependen las personas y las economías. En esta fecha, el sector empresarial cobra mayor protagonismo, pues la sostenibilidad se ha consolidado como un eje estratégico que atraviesa la operación, la innovación y la relación de las compañías con sus comunidades.

En los últimos años, las empresas han transformado la manera en que gestionan su huella ambiental. Una de las apuestas más extendidas es la descarbonización, a través de metas de reducción de emisiones, migración hacia energías renovables, eficiencia energética y medición del impacto en toda la cadena de valor.

A ello se suma el avance de la economía circular. Cada vez más compañías rediseñan sus productos para que duren más, sean reparables y puedan reincorporarse al ciclo productivo al final de su vida útil. El uso de materiales reciclados, la reducción de plásticos, los programas de recolección y reaprovechamiento de residuos, y los empaques más sostenibles se han vuelto prácticas habituales en distintas industrias.

La gestión responsable de los recursos naturales, en particular el agua, es otra de las grandes prioridades. Las empresas trabajan en reducir el consumo hídrico de sus procesos, tratar y reutilizar el agua, y promover un uso eficiente entre proveedores y consumidores. En paralelo, muchas organizaciones han incorporado criterios ambientales en sus compras y han exigido estándares de sostenibilidad a sus socios comerciales, extendiendo así el impacto positivo más allá de sus propias instalaciones.

Sin embargo, el compromiso ambiental más sólido es aquel que va más allá de la operación interna y responde a necesidades reales. En esa línea, iniciativas como las de LG Electronics demuestran cómo la sostenibilidad puede convertirse en una herramienta concreta de transformación, combinando innovación tecnológica y beneficio social en comunidades vulnerables.

En colaboración con la organización Peruanos sin Agua, ganadora del programa LG Ambassador Challenge 2024, LG Electronics continúa con la implementación del proyecto Atrapanieblas ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, el cual busca el bienestar de comunidades que enfrentan dificultades de acceso al agua.

El proyecto Atrapanieblas, ganador de Best Practice LG a nivel global en 2025, destaca tanto por su innovación como por su impacto directo en la comunidad. Este año, LG reafirma su compromiso con la iniciativa por tercer año consecutivo, contribuyendo a beneficiar a más de 100 familias mediante el acceso a agua y recursos que permitan mejorar su calidad de vida. El sistema utiliza mallas instaladas en puntos estratégicos para capturar agua a partir de la condensación del vapor atmosférico, con paneles capaces de generar hasta 400 litros diarios. En total, se instalarán 100 paneles atrapanieblas, convirtiendo una tecnología sencilla y de bajo impacto ambiental en una solución concreta de autonomía hídrica y mejores condiciones de vida para toda una comunidad.

El Día Mundial del Medio Ambiente es, en definitiva, una oportunidad para reconocer que la protección del planeta es una responsabilidad compartida. Las empresas tienen la capacidad y el deber de convertir su compromiso ambiental en acciones que generen un beneficio real, medible y duradero para las personas y los ecosistemas.