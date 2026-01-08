Los 5 límites éticos que definen al líder digital

Cómo ejercer el poder tecnológico sin perder la confianza, la humanidad ni el criterio ético en la era de la IA.

Redacción T21 / 08.01.2026 / 8:30 am

La urgencia es real, la confianza en la IA bajó del 61% al 53% en cinco años, mientras el 48% de las personas sube datos sensibles a herramientas de IA sin ningún control, menciona KPMG.

En un entorno donde la tecnología parece justificarlo todo, los valores se convierten en la última ancla. Ética, prudencia e integridad emergen como condiciones indispensables para liderar sin perder la confianza ni la humanidad.

En un mundo donde la tecnología parece justificarlo todo, desde capturar datos personales sin consentimiento hasta automatizar decisiones que antes requerían criterio humano, surge una pregunta que no se puede evitar ¿hasta dónde es ético llegar? La Dra. Martha Alles, una de las voces más influyentes en liderazgo y comportamiento organizacional en BIU University, advierte que la mayor amenaza del ecosistema digital no es la tecnología, sino la idea equivocada de que “si se puede hacer, está bien hacerlo”.

Su investigación ¿Todo vale? Valores y límites en el ecosistema digital demuestra que la virtualidad, la IA, la hiperconexión y el trabajo híbrido han desdibujado fronteras clave, entre lo laboral y lo personal, lo privado y lo público, lo correcto y lo meramente posible. Frente a este escenario, valores como la ética, la integridad, la prudencia y la justicia no sólo siguen vigentes, se convierten en el último ancla para preservar la dignidad humana en entornos dominados por algoritmos.

No todo lo que se puede hacer, debe hacerse

La tentación está servida, la tecnología acelera procesos, reduce costos, amplía volumen de datos y habilita decisiones inmediatas. Pero la Dra. Alles es contundente “Cuando la eficiencia reemplaza a la ética, lo que se pierde no es tiempo, es humanidad”. La pregunta clave para cualquier líder no es ¿podemos hacerlo?, sino:

¿A quién afecta?

¿Quién queda invisibilizado?

¿A quién excluye el algoritmo?

¿Estoy priorizando la rapidez sobre la justicia?

La verdadera innovación no consiste en hacer todo lo posible, sino en saber cuándo detenerse. La prudencia muchas veces vista como una virtud “antigua” hoy es el verdadero superpoder del liderazgo digital.

Los datos no reemplazan la conciencia

En el ecosistema digital se ha instalado una idea peligrosa, que los datos “dicen la verdad” por sí solos. Pero los datos solo miden, predicen y clasifican, no evalúan consecuencias ni toman decisiones éticas. La investigación de la Dra. Martha Alles muestra que cuando el criterio humano se subordina a métricas, los riesgos se multiplican.

Para el liderazgo digital, el límite es claro, ningún indicador justifica vulnerar la privacidad, ningún modelo reemplaza la responsabilidad personal y ninguna decisión puede delegarse por completo a un algoritmo. Incluso en escenarios de alta presión, la ética no depende de la capacidad tecnológica, sino de la conciencia de quien decide. La tecnología puede acelerar decisiones, pero solo los valores evitan que ese avance termine dañando a las personas.

Liderar sin presencia no significa liderar sin ética

El trabajo híbrido cambió todo, oficinas que ya no garantizan visibilidad, equipos distribuidos, métricas de conexión que intentan reemplazar el criterio humano. Sin embargo, la distancia física no exime responsabilidad moral, un líder ético entiende que:

La confianza se sostiene con coherencia, no con vigilancia.

Las decisiones deben ser justas aunque nadie esté mirando.

La empatía también se ejerce a través de una pantalla.

La visibilidad no define el valor del trabajo.

La Dra. Alles enfatiza, "El liderazgo se pone a prueba cuando no hay ojos encima”.

Mostrarlo todo no te hace más auténtico

En redes internas, reuniones virtuales y plataformas colaborativas, la exposición se ha convertido en una moneda de cambio. Pero la autora advierte lo privado no es ocultamiento, es cuidado. Saber qué mostrar y qué preservar es un acto de autoliderazgo, la sobreexposición digital puede: Diluir la autoridad, aumentar la presión emocional, distorsionar los vínculos laborales, invadir espacios íntimos que antes estaban protegidos. el límite no es tecnológico, es ético “No todo lo que puedo mostrar debe ser mostrado”.

La tecnología no libera, depende de cómo la uses

La IA, los algoritmos de productividad y las plataformas de evaluación pueden ampliar la libertad o convertirla en una ilusión diseñada por sistemas invisibles. La tecnología puede expandir autonomía o intensificar el control, permitir flexibilidad o manipular decisiones, facilitar el trabajo o imponer vigilancia constante. La autora plantea un desafío urgente “La libertad no es un producto tecnológico, es un ejercicio ético.” Un líder digital debe preguntarse siempre:

¿Esta herramienta empodera o vigila?

¿Esta práctica incluye o excluye?

¿Esta decisión expande o restringe la autonomía de las personas?

Los datos respaldan esta advertencia. El Edelman Trust Barometer 2024 revela una brecha de 26 puntos entre la confianza en la industria tecnológica (76%) y la confianza en la inteligencia artificial (50%), y muestra que la confianza en las empresas de IA ha bajado del 61% al 53% en los últimos cinco años, evidenciando una crisis de confianza asociada al uso no ético de datos. A su vez, el informe Trust in AI de KPMG indica que el 48% de las personas sube datos sensibles de la empresa a herramientas de IA y que el 66% no verifica la precisión de los resultados, exponiendo riesgos éticos cotidianos que ya están en marcha.

Incluso las nuevas generaciones perciben esta tensión. El estudio La Voz de la Nueva Generación, de la Universidad de Palermo y TNS Gallup, muestra que aunque el 54% cree que la ciencia ayudará a la humanidad, un 22% la considera potencialmente perjudicial. La tecnología no es vista como neutral su impacto depende de los valores que la acompañan. La conclusión es clara. La tecnología transforma los contextos, pero son los valores los que determinan la dirección del cambio. Como resume la Dra. Martha Alles “En un mundo donde todo parece posible, la verdadera valentía consiste en elegir lo correcto”. En un ecosistema donde los algoritmos aceleran todo, solo los líderes que se atrevan a poner límites éticos, humanos y prudentes podrán construir organizaciones sostenibles, confiables y verdaderamente humanas. Porque en el mundo digital, más que nunca, no todo vale.