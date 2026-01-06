ROG Zephyrus Duo 2026: Poder creativo sin límites

Doble pantalla OLED redefine el gaming y la productividad.

Redacción T21 / 06.01.2026 / 4:54 pm

La Zephyrus Duo regresa, ahora con dos impresionantes pantallas OLED 3K, perfectas para gamers y creadores que buscan la máxima versatilidad en multitarea

ASUS Republic of Gamers (ROG) se enorgullece en anunciar el lanzamiento de la versión totalmente renovada de la ROG Zephyrus Duo, la primera laptop gamer equipada con doble pantalla OLED de 16 pulgadas en el mundo. Esta máquina insignia está impulsada por el más reciente procesador Intel® Core™ Ultra y gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 con un TGP de 135W, estableciendo un nuevo estándar en rendimiento para gaming y creación de contenido profesional.

Esta máquina de categoría ultra-premium está construida sobre un chasis de aluminio fresado mediante CNC en un impactante color Stellar Grey. Además, incluye un teclado magnético desmontable, diseñado para que los usuarios puedan seguir jugando y creando sin límites, dondequiera que la vida los lleve.

Doble pantalla OLED de 16”: Una revolución visual

La ROG Zephyrus Duo no es solo una laptop; es una estación de trabajo portátil reimaginada. Equipada con dos espectaculares pantallas táctiles ROG Nebula HDR OLED de resolución 3K y 120Hz/0.2ms, ofrece más de 21 pulgadas de espacio diagonal total.

Fluidez extrema: Ambas pantallas cuentan con un tiempo de respuesta de 0.2ms y una tasa de actualización de 120Hz, garantizando fluidez visual para Gaming de alta velocidad. Además, la pantalla principal es compatible con NVIDIA® G-SYNC® , proporcionando un movimiento nítido y casi cero efecto "ghosting" en los juegos.

Ambas pantallas cuentan con un tiempo de respuesta de 0.2ms y una tasa de actualización de 120Hz, garantizando fluidez visual para Gaming de alta velocidad. Además, la pantalla principal es compatible con , proporcionando un movimiento nítido y casi cero efecto "ghosting" en los juegos. Precisión profesional: Con certificación VESA DisplayHDR™ True Black 1000 y una cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 (Delta E < 1), es la herramienta definitiva para jugadores exigentes de títulos AAA que desean visualizar sus juegos favoritos tal como fueron ideados por los desarrolladores, además de ser el complemento perfecto para editores de video y diseñadores que buscan movilidad sin sacrificar calidad de color.

Flexibilidad de siguiente nivel

Con un soporte (kickstand) de 90° y una rotación de la bisagra de hasta 320°, la Zephyrus Duo admite cinco modos de operación dedicados:

Modo Doble Pantalla: Aprovecha el soporte y elimina el teclado para brindar una experiencia multimonitor instantánea, sin necesidad de adaptadores o cables.

Aprovecha el soporte y elimina el teclado para brindar una experiencia multimonitor instantánea, sin necesidad de adaptadores o cables. Modo Laptop: Configuración estándar de 16 pulgadas con el teclado justo debajo de la pantalla principal, ideal para gaming y tareas de productividad sencillas.

Configuración estándar de 16 pulgadas con el teclado justo debajo de la pantalla principal, ideal para gaming y tareas de productividad sencillas. Modo Compartir: Coloca la Zephyrus Duo abierta en 180°, permitiendo que cada pantalla quede frente a un miembro de una reunión para una colaboración rápida en grupos grandes.

Coloca la Zephyrus Duo abierta en 180°, permitiendo que cada pantalla quede frente a un miembro de una reunión para una colaboración rápida en grupos grandes. Modo Libro: Configura ambas pantallas en orientación vertical, perfecto para navegadores web y herramientas de programación donde se necesita visualizar muchas líneas de código a la vez.

Configura ambas pantallas en orientación vertical, perfecto para navegadores web y herramientas de programación donde se necesita visualizar muchas líneas de código a la vez. Modo Carpa: Eleva las pantallas formando una "A" con la bisagra, permitiendo que dos personas jueguen juntas una frente a la otra.

También se ha prestado especial atención al teclado magnético desmontable. Este puede usarse como un teclado de laptop estándar, pero también es completamente extraíble y puede utilizarse de forma inalámbrica a través de Bluetooth® en cualquiera de los múltiples modos de operación de la Zephyrus Duo. A pesar de su perfil ultra delgado de 5.1 mm, cuenta con un recorrido de tecla profundo de 1.7 mm, a la altura de las laptops gamer premium. Un touchpad ultra grande, ampliado respecto al diseño de la generación anterior, permite una navegación fluida y funciones multitáctiles, sin importar cómo se esté utilizando el equipo.

Rendimiento de primer nivel

La Zephyrus Duo integra el procesador Intel más reciente, un "monstruo" multitarea de 16 núcleos y 32 hilos capaz de manejar cualquier aplicación o juego AAA. "En cada paso del camino, me ha impresionado lo increíble que sucede cuando nuestras dos grandes culturas lideradas por la ingeniería se unen", afirmó Josh Newman, Vicepresidente de Marketing de Producto en Intel. "¡Este nuevo portafolio de productos ROG Zephyrus impulsado por los últimos procesadores Intel Core Ultra es realmente increíble!".

Equipada con hasta una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 para laptop con un TGP máximo de 135W, la Zephyrus Duo es una máquina de ensueño tanto para gamers entusiastas como para creadores. Esta GPU insignia ofrece las últimas funciones de gaming e IA, incluyendo DLSS 4, Generación de Cuadros (Frame Generation) y núcleos de trazado de rayos (Ray Tracing) de 4ta generación. Con esta potencia, los jugadores pueden maximizar la resolución, las texturas y la fidelidad en todos los títulos recientes.

Todo este poder se mantiene bajo control gracias a las últimas tecnologías ROG Intelligent Cooling, con avances de vanguardia específicos para el diseño de doble pantalla. La Zephyrus Duo cuenta con una tarjeta madre completamente rediseñada junto con una cámara de vapor personalizada más grande. Al no tener rejillas de ventilación en el teclado para la entrada de aire, los ventiladores duales fueron rediseñados para mejorar el flujo de aire interno y mantener fríos los componentes montados en la superficie de la tarjeta madre. Combinado con una lámina de grafito dedicada que cubre el 100% de la CPU y la GPU, todas estas mejoras ayudan a liberar el mejor rendimiento posible, proporcionando una experiencia de usuario fluida que se adapta a los comportamientos de uso multipantalla modernos.

Diseño Ultra-premium

Como una verdadera laptop gamer insignia, la Zephyrus Duo luce tan premium como su lista de especificaciones. Alojada en un chasis de aluminio fresado mediante CNC que captura perfectamente la estética ultra-premium de Zephyrus sin sacrificar la rigidez estructural, presenta el nuevo color Stellar Grey que cautivará todas las miradas. Además, la Zephyrus Duo 2026 cuenta con una matriz de iluminación Slash Lighting totalmente nueva, esta vez con 35 zonas discretas para ofrecer aún más opciones de personalización. Protegido por una cubierta de vidrio fabricada con precisión, el sistema Slash Lighting representa la próxima evolución del estilo icónico de Zephyrus.