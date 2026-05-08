Más de 7 millones de peruanos ingresan al sistema financiero

El avance impulsado por BCP y Yape acelera la digitalización financiera y reduce brechas regionales y de género en el Perú.

Redacción T21 / 08.05.2026 / 11:07 am

En los últimos años, el acceso a servicios financieros formales en el Perú ha tenido un avance significativo. En ese contexto, el BCP ha contribuido a que más de 7 millones de personas se incorporen al sistema financiero desde el 2020, a través de cuentas de ahorro BCP y Yape, facilitando el acceso a herramientas básicas como pagos digitales, transferencias y ahorro formal.

Del total de personas incluidas, el 51% proviene de regiones, con una presencia relevante en departamentos como La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Cajamarca y Piura. Asimismo, el 51% son mujeres, lo que evidencia avances en la reducción de brechas territoriales y de género en el acceso a servicios financieros formales.

“En el BCP estamos convencidos de que la empresa privada puede aportar de manera importante al desarrollo del país desde su quehacer diario. Por ejemplo, a través de la inclusión financiera ayudamos a cerrar brechas sociales y construir un crecimiento más equitativo. Pero para el banco, la inclusión financiera va más allá de la apertura de una cuenta. Por ello, en este hito consideramos a personas que no solo accedieron por primera vez a una cuenta en el BCP o Yape, sino que además utilizan estos servicios de manera activa, registrando al menos tres transacciones en promedio al mes”, sostuvo Diego Cavero, gerente general del BCP.

Es importante destacar que la educación financiera es un pilar clave para asegurar que esta inclusión sea sostenible en el tiempo. Por ello, la entidad financiera desarrolla iniciativas de capacitación tanto presenciales como virtuales, orientadas a fortalecer las capacidades financieras de millones de peruanos.

En esa línea, desde el 2021, más de 2 millones de personas han sido capacitadas a través de iniciativas como el ABC del BCP, el programa de educación financiera del BCP. Asimismo, desde el 2022, más de 1.6 millones de personas han logrado mejorar al menos un comportamiento financiero en el uso de sus productos, fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones más informadas sobre la gestión de su dinero.

Por último, a través de 19 cursos de Aprende con Yape, disponibles en la aplicación, miles de peruanos se han capacitado con contenidos de educación financiera diseñados para promover un uso responsable y cotidiano de los servicios financieros digitales. De esta manera, se han completado más de 1.5 millones de módulos desde el 2023.