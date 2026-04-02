Optimiza operaciones con data inteligente de instalaciones

La analítica de datos y la IA permiten reducir hasta un 73% las fallas en equipos e infraestructura.

Redacción T21 / 02.04.2026 / 1:26 pm

La analítica de datos aplicada a las instalaciones permite anticipar fallas y reducir hasta en un 73% los incidentes en equipos e infraestructura.



En un entorno empresarial donde la eficiencia operativa y la continuidad del negocio son cada vez más relevantes, las empresas están comenzando a mirar con mayor atención la información que generan sus propias instalaciones. Datos como el consumo de energía, las incidencias de mantenimiento o el uso de los espacios pueden convertirse en herramientas clave para mejorar la gestión y anticipar posibles fallas operativas.

Estudios de la firma tecnológica Artesis muestran que el uso de inteligencia artificial, sensores IoT y analítica de datos puede reducir hasta en un 73% las fallas en equipos e infraestructura, al detectar anomalías antes de que se conviertan en incidentes operativos. Esta cifra demuestra la importancia de utilizar la data generada por las instalaciones para anticipar problemas, optimizar el mantenimiento y tomar decisiones operativas más informadas.

En este contexto, Carmen Cairo Mena, Facility Manager de Interbank, comparte cuatro claves para entender cómo el análisis de la data generada en los espacios puede fortalecer la gestión de instalaciones y mejorar la eficiencia operativa de las organizaciones:

Monitorear el consumo de recursos para detectar alertas tempranas: el seguimiento continuo del consumo de energía, agua o gas permite identificar comportamientos anómalos que pueden anticipar fallas en los equipos o sistemas. Por ejemplo, un aumento inesperado en el consumo energético de un sistema de climatización puede indicar filtros obstruidos, motores forzados o equipos que están operando de manera ineficiente. Analizar el historial de incidencias y mantenimiento: el análisis de reportes de mantenimiento permite identificar patrones de fallas en los equipos o activos de una instalación. Si un equipo requiere reparaciones frecuentes o presenta un tiempo reducido entre fallas, puede ser una señal de desgaste prematuro o de la necesidad de reemplazar componentes antes de que se produzca una interrupción mayor. Evaluar el uso real de los espacios de trabajo: la información sobre ocupación y utilización de espacios permite detectar áreas sobreutilizadas o infrautilizadas. Un exceso de ocupación puede generar sobrecarga en sistemas eléctricos o de climatización, mientras que los espacios vacíos que mantienen iluminación o climatización activa representan un gasto innecesario de recursos. Integrar tecnología y analítica para una gestión predictiva: desde la experiencia de Tgestiona, empresa de Facility Management, el uso de sensores IoT, plataformas de gestión y tableros de control permite consolidar información de diferentes sistemas del edificio y transformarla en indicadores útiles para la toma de decisiones. Esta integración facilita la detección temprana de riesgos operativos, optimiza el mantenimiento y mejora la eficiencia energética de las instalaciones.

“Cuando las organizaciones comienzan a analizar la data que generan sus instalaciones, pueden anticipar fallas, optimizar el mantenimiento y tomar decisiones más informadas. Esto permite transformar la gestión de instalaciones en una función estratégica que contribuye directamente a la eficiencia operativa y al bienestar de los colaboradores”, señala Carmen Cairo Mena, Facility Manager de Interbank.