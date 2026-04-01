La tecnología tras el Robot Humanoide de HONOR

El robot humanoide de HONOR, presentado en el MWC 2026, marca un hito en la robótica con un diseño innovador y capacidades avanzadas para transformar la vida diaria.

Redacción T21 / 01.04.2026 / 12:02 pm

La participación de HONOR en MWC 2026 fue de las más destacadas, principalmente gracias a la espectacular presentación de su primer Robot Humanoide, que incluso llamó la atención del Rey Felipe VI de España, quien pudo verlo durante su recorrido por el evento. La primera incursión en robótica de la popular marca global podría parecer sorpresiva para el resto del mundo, pero realmente es el resultado de un largo y arduo trabajo dentro de la compañía.

Este camino comenzó en primavera de 2025 con esfuerzos significativos, empezando por conformar un grupo multidisciplinario de expertos, jóvenes, apasionados y con una mentalidad enfocada en superar obstáculos que nadie más ha podido. Asimismo, HONOR transformó instalaciones antiguas para crear nuevos laboratorios de alto nivel, pensados para los retos y necesidades específicos de la robótica.

La incursión de HONOR en la robótica tiene el claro objetivo de liderar el mercado global. Si bien, ya hemos visto propuestas de este tipo, principalmente se desarrollaron para entornos industriales, mientras que HONOR busca que su robot humanoide aporte positivamente en la vida cotidiana de las personas, desde brindar compañía, hasta ayudar en las tareas del hogar, e incluso laborales.

Para ello, el desarrollo del Robot Humanoide de HONOR comprende dos aspectos principales: el físico y el cognitivo. La parte física requirió que el robot superara satisfactoriamente diversas pruebas, que van desde poner a prueba su capacidad de movimiento y estabilidad, que le permite estar de pie de forma estable y segura, para realizar tareas de carga intensas, dinámicas de carrera en velocidad, hasta maniobras de alta complejidad.

Estas capacidades se hicieron evidentes durante la presentación de HONOR en el marco del MWC 2026, donde vimos a su robot humanoide compartir el escenario con bailarines humanos profesionales, siguiendo el ritmo y la coreografía sin problema, además de ejecutar saltos mortales, e incluso el popular “moonwalk”, que audiblemente sorprendió a toda la audiencia.

Por otro lado, su Inteligencia Artificial avanzada le permite ejecutar tareas cognitivas complejas, como asistir a reuniones o depurar código. Asimismo, gracias a su aprendizaje evolutivo, su IA se vuelve más astuta e interactiva con el tiempo, incrementando su autonomía y facilitando su interacción con el usuario mediante un lenguaje sencillo y natural.

HONOR asegura que su objetivo estratégico es desarrollar tecnología disruptiva que asombre a la industria, priorizando la resolución de desafíos críticos, como la interacción humano-máquina a través del procesamiento de lenguaje natural, y seguir empujando los límites de lo desconocido para liderar el futuro de la tecnología.