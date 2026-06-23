Yape conecta remesas directas entre Perú y Bolivia

La billetera proyecta 4,000 envíos mensuales y avanza en la integración regional de sus operaciones digitales.

Redacción T21 / 23.06.2026 / 11:33 am

Es la primera funcionalidad de Yape en Perú que permite el envío de dinero hacia Yape Bolivia, la versión de la app en el país altiplánico, y representa un avance en la integración de ambas operaciones.

Yape continúa potenciando su funcionalidad de envío de dinero al exterior y ahora permite enviar remesas directamente a usuarios de Yape Bolivia, la versión local de la app en ese país y actual principal billetera digital, que cuenta con más de 4 millones de usuarios.

La incorporación de Bolivia a su red de remesas responde al potencial identificado en el flujo de envíos entre ambos países. Así, Yape proyecta alcanzar alrededor de 4,000 remesas mensuales desde Perú hacia Bolivia durante el primer año.

“Esta innovación nos permite seguir conectando a más personas en la región a través de soluciones digitales simples, rápidas y seguras, apalancándonos de nuestra operación en Bolivia. A la fecha, con esta funcionalidad se han enviado más de S/75 millones desde Perú a distintos países y buscamos seguir ampliando nuestra cobertura internacional”, señaló Raimundo Morales, CEO de Yape.

Conoce como enviar remesas desde Yape en Perú hacia Yape Bolivia:

Ingresar al menú de Yape y selecciona el ícono de Remesas. Elige la opción de “Quiero Yapear” Selecciona “Bolivia”. Selecciona el método de envío “Billetera Digital” e ingresa el monto a enviar. Selecciona Yape Bolivia en la lista de billeteras. Completa los datos solicitados. Revisa, valida la información y ¡listo! Tu envío está en camino.

Cabe resaltar que se trata de la primera funcionalidad de Yape en Perú que permite el envío de dinero hacia Yape Bolivia, la versión de la app en el país altiplánico, y representa un avance en la integración de ambas operaciones. Con esta habilitación, todos los usuarios de Yape en Perú afiliados con cuenta BCP o Yape con DNI pueden realizar transferencias hacia usuarios que cuenten con una cuenta activa de Yape Bolivia.

Los envíos contemplan un máximo de S/3,000 por operación, con un límite diario de S/3,500 y mensual de S/12,000.