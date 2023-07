Retos de integración al implementar soluciones de Zero Trust

Casi la mitad de los encuestados reportó retos significativos relacionados a la falta de integración entre soluciones de zero trust, desplegadas on-premise y en la nube.

Redacción T21 / 04.07.2023 / 4:55 pm

Fortinet anuncia hoy sus hallazgos de su Reporte Global sobre el Estado de Zero Trust 2023. Estos resultados proveen una mirada al estado actual de los esfuerzos de seguridad de zero trust y el progreso que los equipos de TI han hecho tras la necesidad de asegurar a sus trabajadores remotos. El reporte ahonda también en los retos continuos a los que muchas organizaciones se enfrentan al asegurar a la fuerza de trabajo híbrida.

Con respecto al reporte del Estado de Zero Trust 2023, John Maddison, VPE de Producto y CMO en Fortinet, destacó que este “demuestra que a pesar de que son más las organizaciones que han empezado a implementar estrategias de zero trust, siguen existiendo aún muchos retos relacionados con la integración. Para poder implementar zero trust de un modo exitoso, las organizaciones requieren soluciones diseñadas para converger redes y seguridad, y que tengan la habilidad de abarcar múltiples ambientes tal como Fortinet ZTNA Universal y SASE Universal lo hacen”.

Los principales hallazgos del reporte sobre el estado de zero trust incluyen:

Las organizaciones de todos los tamaños están trabajando para implementar estrategias de zero trust. Desde la última encuesta realizada en 2021, las compañías han desplegado más soluciones como parte de su estrategia de zero trust. El número de encuestados que reportan estar en proceso de implementación es del 66%, comparado con un 54% el año pasado. Las compañías están trabajando para activar zero trust en todos los sitios para minimizar así el impacto de una brecha de seguridad.

A pesar de que existe quien afirma que todo se está moviendo hacia la nube, la mayoría de las organizaciones todavía sigue operando bajo una estrategia híbrida para datos y aplicaciones. ZTNA necesita operar sin importar en donde estén ubicadas las aplicaciones y los colaboradores, y los encuestados indicaron que las principales áreas que una estrategia híbrida de ZTNA debe cubrir incluyen aplicaciones web (81%), usuarios on-premise (76%), usuarios remotos (72%), aplicaciones on-premise (64%) y aplicaciones SaaS (51%).