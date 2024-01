Sony estará presente en el CES 2024

Exhibirá sus diversas iniciativas para apoyar y potenciar la creatividad con tecnología.

Redacción T21 / 09.01.2024 / 11:14 am

El Grupo Sony participará en la feria CES 2024, que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, desde el martes 9 de enero con la temática “Powering Creativity with Technology” (Tecnología que potencia la creatividad).

Kenichiro Yoshida, presidente y CEO de Sony Group Corporation, subió al escenario en la conferencia de prensa de Sony que se realizó el lunes 8 de enero, antes de la apertura de la exhibición al público. Comenzó su discurso contando que, como empresa de entretenimiento creativo, Sony siempre ha colocado a las personas en el centro de la creatividad y se ha comprometido a ser una fuerza positiva mediante el empoderamiento de los creadores. A él se sumaron una variedad de oradores y, juntos, presentaron iniciativas para respaldar a los creadores en los negocios de producción de cine, televisión y música de Sony: nuevas soluciones para la producción visual y la creación de contenido espacial; la interacción con los fans de comunidades en áreas como el anime, los deportes y los videojuegos; e iniciativas de entretenimiento y seguridad para lograr el progreso en el espacio de la movilidad. En la presentación, también se mostraron las distintas tecnologías que sustentan estas iniciativas. Cerró la conferencia haciendo hincapié en que Sony adopta las ideas de las personas y eleva sus historias al continuar ofreciendo tecnología que potencia la creatividad.

Oradores de la conferencia de prensa (por orden de aparición)

・Kenichiro Yoshida (presidente del directorio y CEO de Sony Group Corporation)

・Jon Platt (presidente del directorio y CEO de Sony Music Publishing)

・Neal Manowitz (presidente y COO de Sony Electronics Inc.)

・Katherine Pope (presidente de Sony Pictures Television Studios)

・Toshihiro Mibe (presidente y director ejecutivo representante de Honda Motor Co., Ltd.)

・Izumi Kawanishi (director representante, presidente y COO de Sony Honda Mobility Inc.)

・Jessica Hawk (vicepresidenta corporativa de Microsoft)

Información general sobre el stand de Sony

Fechas: del martes 9 de enero al viernes 12 de enero de 2024

Lugar: Las Vegas Convention Center, stand N.° 21800

Principales exhibiciones

Desde tecnología para la creación hasta la interacción con los fans y la expansión de espacios para lograr Kando (emoción), la exhibición hará foco en cómo Sony empodera a los creadores para que hagan más, exploren más y creen más al proporcionarles tecnologías innovadoras para el relato y el entretenimiento entre otros, y al permitir nuevas formas de llenar el mundo de emoción.

Además, Sony está trabajando para reducir el impacto ambiental de su exhibición al reutilizar los materiales del año pasado y adoptar un diseño que reduce el uso de estructuras de gran escala. Por otra parte, los paneles de información en el stand están elaborados con “material combinado original”*, un tipo de papel desarrollado por Sony.

* Tipo de papel que respeta el medioambiente, fabricado con bambú, caña de azúcar y papel reciclado de origen especificado.

Expansión de la creatividad: ayudamos a generar nuevas oportunidades de producción a través de tecnologías innovadoras

Nueva instalación de visualización avanzada de Sony Pictures Entertainment (SPE): Torchlight

Sony presenta Torchlight, un nuevo espacio innovador de visualización avanzada que cuenta con lo último en tecnología propietaria de las empresas del Grupo Sony en colaboración con Unreal Engine de Epic Games, la herramienta 3D en tiempo real más abierta y avanzada del mundo. Torchlight permite a los cineastas crear escenas digitales antes de la fotografía principal en un entorno virtual práctico que utiliza Unreal Engine y cámaras virtuales, y que incluye el conjunto de herramientas Virtual Production Tool Set, que vincula sin inconvenientes entornos virtuales con producción en el set mediante la cámara de cine digital VENICE de Sony. Además, los creadores tendrán acceso a diversas tecnologías propietarias de Sony que incluyen el sistema móvil de captura de movimiento “mocopiTM”. Estas tecnologías, entre otras, se incorporan al flujo de trabajo de Torchlight y apoyan a los creadores para dar rienda suelta a su creatividad en tiempo real.

El futuro de la producción de contenido: Virtual Production

Para empoderar aún más a los creadores, Sony respalda el crecimiento de Virtual Production, una nueva forma de producción de contenido, directamente desde su desarrollo tecnológico hasta el suministro de soluciones de producción. En este campo, Sony combina avances en sus tecnologías de imagen, detección y visualización, y hace uso de la reproducción en tiempo real mediante motores de juego. Pixomodo, Sony PCL y SPE brindan servicios creativos de extremo a extremo e infraestructura escenográfica a nivel mundial para abarcar todo el proceso de producción, desde la preproducción y la filmación en el set mediante Virtual Production hasta la posproducción.

Interacción con los fans: habilitamos experiencias de vanguardia para los fans a través de la integración de lo real y lo virtual

Productos y juegos de PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment exhibe la línea más reciente de hardware de PlayStation 5, que cuenta con productos innovadores como la nueva consola PlayStation 5 en un tamaño más pequeño, el jugador remoto PlayStation PortalTM, los audífonos inalámbricos Pulse ExploreTM, el controlador AccessTM y los audífonos tipo diadema inalámbricos Pulse EliteTM, que se lanzarán próximamente. También se exhibirá la colección Deep Earth Collection de elegantes cubiertas metálicas y controladores inalámbricos DualSenseⓇ para la consola PS5Ⓡ. Los asistentes también podrán probar el juego Gran Turismo 7Ⓡ tanto en PS5 como en PlayStationⓇVR2 (PS VR2) en cápsulas de carrera inmersivas en el stand y conocer de antemano el modo “No Return” de The Last of UsTM Part II: Remastered de Naughty Dog, que se lanzará el 19 de enero.

Nueva interacción con los fans que combina la tecnología y el entretenimiento

Sony promueve iniciativas de interacción con los fans en los deportes. Junto con el Manchester City Football Club, Sony está realizando actualmente una prueba de concepto (PoC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de prestar nuevos servicios que creen una comunidad mundial de fans en línea. Más adelante este año, se lanzará un servicio beta para fans. Ya se iniciaron las pruebas cerradas, que generaron entre los fans intriga y emoción por el proyecto. En el stand, los visitantes podrán ver nuevo contenido del estadio Etihad virtual y participar en experiencias para compartir su pasión por el equipo y sus jugadores.

Los negocios de deportes de Sony muestran iniciativas con varias importantes propiedades deportivas en diferentes partes del mundo que unen el seguimiento óptico de Hawk-Eye Innovations, la tecnología de visualización de datos de Beyond Sports y la experiencia y trayectoria de Pulselive en la interacción con los fans a fin de crear experiencias para los fans nunca antes vistas, dirigidas a públicos diversos que incluyen las generaciones más jóvenes.

Música para interactuar con los fans

Sony Music está desarrollando nuevas oportunidades para que los artistas expandan la interacción con sus fans en plataformas de juego y en otros entornos de entretenimiento mediante el uso de tecnologías de creación de motores de juego y producción virtual. Los visitantes del stand podrán probar tres aplicaciones de sus nuevas experiencias musicales inmersivas de próxima generación. La exhibición mostrará cómo las capacidades de producción de Sony y Unreal Editor for Fortnite (UEFN) de Epic Games se usaron para crear el video musical de la canción “Jericho” de lniko, artista de Columbia Records, así como Journey Through Jericho, una isla complementaria de Fortnite basada en el video. Los visitantes del stand también podrán probar Nitewave, una nueva isla de Fortnite enfocada en la música, desarrollada con UEFN, en la cual los equipos compiten para controlar la banda de sonido de artistas de Sony Music mediante una mecánica de juego de “capturar la bandera”. Además, podrán jugar a AVNU: Where Music Meets, un destino musical de Roblox centrado en el juego, los desafíos y la colección de artículos virtuales relacionados con la música, que incluye música de talentos de Sony Music como Paul Russell, artista de Arista Records.

Sony Pictures Virtual Reality

Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) muestra su último juego de VR multijugador y multiplataforma, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, una expansión de la creación de mundos del adorado universo de Ghostbusters. La exhibición incluirá el seguimiento de ojos y la retroalimentación de PS VR2, el casco de realidad virtual de última generación de PS5, y los disparadores adaptativos del controlador Sense de PS VR2. SPVR expande el uso de IP por parte de SPE al proporcionar entretenimiento inmersivo a través de la producción y distribución de juegos y experiencias de VR en todo el mundo y en todos los canales de consumo, que incluyen el entretenimiento en casa y basado en la ubicación.

Relato inmersivo: creamos experiencias intensas y tangibles que llevan el protocolo IP al mundo real mediante el entretenimiento basado en la ubicación

Exhibición de tecnologías de detección e interacción para el entretenimiento basado en la ubicación

Para brindarles a los creadores nuevas formas de expresión y expandir el valor de IP en relación con el contenido, Sony promueve PoC de experiencias inmersivas que utilizan sus tecnologías de detección e interacción a través de la colaboración en todo el Grupo. En esta demostración, los visitantes pueden disfrutar del mundo inmersivo de Ghostbusters usando la exclusiva tecnología háptica, la captura de movimiento sin marcadores y el sistema móvil de captura de movimiento “mocopi™” de Sony.

Además, SPE se centra en el entretenimiento basado en la ubicación a nivel mundial, lo que incluye Columbia Pictures Aquaverse en Tailandia, que fue elegido por la CNN como uno de los mejores nuevos parques temáticos del mundo. Esta exhibición presenta un video de las iniciativas que incluyen Wonderverse, el primer destino de entretenimiento inmersivo operado de manera local en el estudio, que se inaugurará en el área metropolitana de Chicago este enero.

Nuevos espacios creativos: el futuro se define mediante más espacios para crear momentos “Kando” - transformación de la movilidad

Tecnología de detección para mejorar la seguridad de la movilidad

“Safety Cocoon” es un concepto para mejorar la seguridad en los vehículos mediante la detección del entorno del vehículo en 360 grados en diferentes situaciones de manejo diarias, lo que permite a los conductores tomar medidas anticipadas para evitar riesgos. En el stand, los visitantes podrán probar las diversas tecnologías de detección de Sony que respaldan la concreción de este concepto. Mediante la búsqueda de un nivel de resolución y sensibilidad que transcienda el ojo humano, la tecnología de detección de Sony tiene como objetivo aumentar la seguridad al servir de visión de la movilidad y contribuir a la entrega de nuevas experiencias móviles.