Avances de LG en el desarrollo de la tecnología 6G

Redacción T21 / 05.07.2023 / 3:14 pm

LG se está asociando con diversas empresas y organizaciones para impulsar la tecnología 6G. En el 2022, en el Instituto Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) de Berlín (Alemania), LG probó con éxito la transmisión y recepción de datos 6G THz a una distancia de 320 metros en exteriores. Además, la empresa ha estado aprovechando su experiencia y conocimientos en comunicaciones móviles al mismo tiempo que coopera con institutos académicos para desarrollar tecnologías básicas 6G. En 2019, a través de una colaboración con el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), la compañía lanzó el Centro de Investigación LG-KAIST 6G.

LG Electronics (LG) anunció la reelección del Dr. Lee Ki-dong, presidente del Grupo de Trabajo de Aplicaciones de Next G Alliance (NGA): fundada en 2020 por Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) con el objetivo de hacer avanzar la tecnología 6G. Next G Alliance comprende 6 grupos de trabajo, entre ellos: Aplicaciones, Tecnología y Hoja de Ruta 6G. Con la comercialización del 6G prevista para 2029, más de 100 empresas de diversos campos -incluidos los principales operadores de telefonía móvil de Norteamérica- se han unido para acelerar activamente el "Ciclo de vida de la NGA hacia el 6G", que abarca investigación, desarrollo, fabricación, el liderazgo en normas, la preparación para el mercado y la realización.

La reelección del Dr. Lee es significativa para LG, ya que supone un reconocimiento del liderazgo mundial en el camino hacia el avance 6G, una tecnología que está llamada a desempeñar un papel crucial en la evolución de muchos sectores, como la movilidad, el metaverso, la ciudad inteligente y la fabricación. Como única empresa con sede en Asia que contribuye a las funciones de liderazgo de Next G Alliance, LG seguirá supervisando las iniciativas norteamericanas, como el establecimiento de requisitos técnicos 6G y el descubrimiento de nuevas aplicaciones y casos de uso.

"La tecnología 6G cambiará las reglas del juego y acelerará la innovación en nuevas áreas de negocio, como la inteligencia artificial, el metaverso, la robótica y la movilidad aérea urbana", comentó Kim Byoung-hoon, CTO y vicepresidente ejecutivo de LG Electronics. "A través de sus programas de Investigación y Desarrollo altamente avanzados y su firme compromiso con la cooperación industrial, LG está desempeñando un papel fundamental en la realización del futuro de las comunicaciones”.